Головне за ніч та ранок. Четвер, 1 червня

Перша в червні ворожа повітряна атака на Київ, 21 відбита атака на сході, втрати окупантів, нова операція РДК і легіону "Свобода Росії", саміт Європейської політичної спільноти у Молдові.

Унаслідок нічної повітряної атаки росіян на Київ загинули троє людей, ще 12 отримали поранення. У трьох районах міста є пошкодження будівель.

У столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів, місцева влада заявляла про роботу ППО. Пізніше в КМВА повідомили, що Росія, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети, всі їх було збито.

За словами чоловіка однієї з жертв, вона загинула біля закритого укриття поліклініки. Кличко вважає винними керівництво поліклініки та району. За даними журналістів, інші дві жертви теж загинули, прямуючи до укриття. Між оголошенням тривоги та вибухами минуло близько 10 хвилин, оскільки ракети були балістичними.

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що загалом ворог випустив 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" і з північного напрямку – Брянської області РФ.

"Близько 02.45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України – місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато. На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти", – йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі 10 знищено: сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

Нагадаємо, попередня атака росіян на Київ сталася вночі 30 травня – чотири рази за добу ворог атакував із повітря. У різних районах міста на обох берегах зафіксовано падіння збитих безпілотників. Вибухи лунали у Подільському, Голосіївському, Святошинському, Дніпровському, Дарницькому та Печерському районах. Ближче до 5-ї години ранку відомо, що внаслідок падіння уламків на багатоповерхівку загинула людина, є поранені.

О 10.20 в столиці, на Київщині та Чернігівщині знову оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування ракет з балістичною траєкторією. Через п'ятнадцять хвилин пролунав відбій.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби підрозділи сил оборони відбили 21 ворожу атаку.

Противник завдав трьох ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, іншу інфраструктуру.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них 2 – по зенітно-ракетних комплексах. Наші захисники знищили п'ять ворожих розвідувальних БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два склади боєприпасів та дві станції радіоелектронної боротьби.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 1 червня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 460 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні більше 208 тисяч військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Молдови, де візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти. Також у нього заплановано багато двосторонніх зустрічей.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію «Петріотів». ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", – написав президент у Telegram.

У Києві скасували всі заходи, заплановані до Дня захисту дітей, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

На нічну ракетну атаку росіян відреагував Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас. Він написав у Twitter, що День захисту дітей розпочався трагічно в Києві.

В Україні Міжнародний День захисту дітей, заснований в 1949-му, відзначають із 1998 року.

Станом на ранок 1 червня 2023 року в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали більше ніж 1476 дітей. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 484 дитини загинули та понад 992 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Військові з Руського добровольчого корпусу та легіону "Свобода Росії" оголосили другу фазу своїх операцій на території РФ.

Згідно з повідомленням командира РДК у Telegram, "зовсім скоро" бійці будуть на околиці Шебекіно – це Бєлгородська область. "Путінська армія знову бʼє по площах, але цього разу це не мирні українські міста, а вже російські села. Залишайтеся в своїх будинках чи пройдіть в укриття! РДК не воював і не воює з мирним населенням", – запевнили вони.

"Свобода Росії" повідомила, що перебуває на кордоні і йде "звільняти всі Росію від Бєлгорода до Владивостока".

Докладніше – у нашій новині. Зауважимо, що по мирних українських містах путінська армія бити не припиняє.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!