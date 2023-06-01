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Росіяни атакували Київщину 10 "Іскандерами", ППО збила всі (оновлено)

Ворог поцілив в об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Росіяни атакували Київщину 10 "Іскандерами", ППО збила всі (оновлено)
Комплекс «Іскандер»
Фото: defence-ua.com

Росія атакувала Київську область ракетами оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер".

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні вночі противник знову застосував ракети оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури Київської області", – ідеться в повідомленні.

Оновлено. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ уточнили, що загалом ворог випустив 10 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер" і з північного напрямку – Брянська область РФ.

"Близько 02.45 год 1-го червня 2023 року російські окупанти продовжили серію атак на столицю України – місто Київ. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК «Іскандер». Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато. На жаль, внаслідок протиповітряного бою є загиблі та поранені, серед них – діти", – йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони усі 10 знищено: сім балістичних ракет "Іскандер-М" та три крилаті ракети "Іскандер-К".

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів – місцева влада заявляла про роботу ППО. Пізніше в КМВА повідомили, що Росія, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети – всі їх було збито.

Станом на ранок стало відомо про трьох загиблих та 15 постраждалих внаслідок ракетної атаки. Серед загиблих одна дитина. 

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