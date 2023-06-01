Посол ЄС: День захисту дітей трагічно розпочався в Києві

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас відреагував на нічну ракетну росіян на Київ, в результаті якої загинула 11-річна дитина.

У своєму Twitter він написав: "День захисту дітей розпочався трагічно в Києві, де рано вранці російські повітряні атаки вбили щонайменше двох дітей". (станом на 7 ранку, за оновленою інформацією КМВА, загинула одна дитина, ще одна - дістала поранення, - ред.).

#Childrensday started tragically in Kyiv, where Russian air attacks killed at least 2 children early morning. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 1, 2023

1 червня - Міжнародний день захисту дітей. Міжнародна демократична організація жінок заснувала його 1949 року. День захисту дітей уперше відзначили 1950 року. Практично відразу ініціативу підтримала ООН.

В Україні День захисту дітей відзначають із 1998 року.

Нагадаємо, в ніч проти 1 червня в Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. У столиці пролунало щонайменше п'ять вибухів - місцева влада заявляла про роботу ППО. Пізніше в КМВА повідомили, що Росія, ймовірно, використовувала для атаки крилаті та балістичні ракети - всі їх було збито.

Внаслідок нічної атаки загинули троє людей, ще 10 отримали поранення. Також є пошкодження будівель є у трьох районах міста. Серед загиблих - дитина 2012 року народження.