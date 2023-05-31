У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Трубіцин зміг виїхати з України завдяки листу від Буданова, – "Схеми" (доповнено)
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
ГоловнаСуспільствоВійна

Під Бахмутом загинув лікар Євген “Аркай” Бешляга

Євген Бешляга був бойовим медиком батальйону "Госпітальєри".

Під Бахмутом загинув лікар Євген “Аркай” Бешляга
Фото: Facebook Євгена Бешляги

Під час здійснення евакуаційної місії в районі Бахмуту Донецької області в автомобіль,в якому їхав лікар Євген Бешляга, потрапив снаряд. 21 травня 2023 року Євгена не стало.

Про це повідомили близькі Євгена Бешляги.

“Допоки триває експертиза ми не можемо поінформувати вас стосовно дати та місця прощання. В очікуванні на цю інформацію, просимо вас пам’ятати Женю таким, яким він був для всіх нас – щирим, добрим, усміхненим та завжди готовим прийти на поміч”, - йдеться  у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Євген Бешляга був бойовим медиком батальйону "Госпітальєри".

В цивільному житті Євген був судинним хірургом кардіологом у київській Олександрівській лікарні.

На війну з російськими окупантами Євген Бешляга вперше пішов у 2014 році.

Раніше повідомлялось, що на війні з російськими окупантами загинув волонтер ГО “Мотохелп” Віталій “Lucky” Коров'яковський.

Нагадаємо, 12 травня у Харкові помер волонтер Євген Санін. Він потрапив під російський обстріл ще 13 квітня, коли евакуював  людей із зони бойових дій.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies