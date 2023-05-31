В бою з росіянами загинув волонтер Віталій “Lucky” Коров'яковський

На війні з російськими окупантами загинув волонтер ГО “Мотохелп” Віталій “Lucky” Коров'яковський.
Про це повідомила ГО “Мотохелп”.
Віталій Коров'яковський з початку Майдану допомогав в Червоному Хресті у складі медиків-волонтерів.
З 2014 року пішов боронити Україну, був у полоні.
Після повернення з полону створив родину, виховував старшого сина та двох маленьких дітей.
Віталій Коров'яковський отримав нагороди від держави:
- За рятування людей під час Революції Гідності,
- За активну громадянську позицію та допомогу в АТО,
- Орденом “За мужність” III ступеня були нагороджений разом з 4 волонтерами ГО “Мотохелп”.
- За ті ж самі дії видано відзнаку Загонів Швидкого Реагування Червого Хреста України.
Після 24 лютого 2022 року він знову пішов захищати Україну від ворогів.
З 24 лютого 2022 року служив на посаді командира 3-ї стрілецької роти 206-го окремого батальйону 112-ї бригади тероборони (Київ) протягом лютого-березня 2022 року.
Надалі командував взводом під час бойових дій на Купʼянському напрямку. Останнім часом був заступником начальника штабу 70-го мукачівского батальйону ТрО.
Нагадаємо, 12 травня у Харкові помер волонтер Євген Санін.
Він потрапив під російський обстріл ще 13 квітня, коли евакуював людей із зони бойових дій.