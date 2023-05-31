В бою з росіянами загинув волонтер Віталій “Lucky” Коров'яковський

Волонтер захищав Україну з 2014 року, а в 2022 повернувся на фронт.

На війні з російськими окупантами загинув волонтер ГО “Мотохелп” Віталій “Lucky” Коров'яковський.

Про це повідомила ГО “Мотохелп”.

Віталій Коров'яковський з початку Майдану допомогав в Червоному Хресті у складі медиків-волонтерів.

З 2014 року пішов боронити Україну, був у полоні.

Після повернення з полону створив родину, виховував старшого сина та двох маленьких дітей.

Віталій Коров'яковський отримав нагороди від держави:

За рятування людей під час Революції Гідності,

За активну громадянську позицію та допомогу в АТО,

Орденом “За мужність” III ступеня були нагороджений разом з 4 волонтерами ГО “Мотохелп”.

За ті ж самі дії видано відзнаку Загонів Швидкого Реагування Червого Хреста України.

Після 24 лютого 2022 року він знову пішов захищати Україну від ворогів.

З 24 лютого 2022 року служив на посаді командира 3-ї стрілецької роти 206-го окремого батальйону 112-ї бригади тероборони (Київ) протягом лютого-березня 2022 року.

Надалі командував взводом під час бойових дій на Купʼянському напрямку. Останнім часом був заступником начальника штабу 70-го мукачівского батальйону ТрО.

Нагадаємо, 12 травня у Харкові помер волонтер Євген Санін.

Він потрапив під російський обстріл ще 13 квітня, коли евакуював людей із зони бойових дій.