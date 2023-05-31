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Артилеристи ЗСУ за даними прикордонників знищили низку ворожих цілей

Зокрема, прикордонники виявили ЗРК ТОР та дві САУ.

Артилеристи ЗСУ за даними прикордонників знищили низку ворожих цілей
Фото: Скріншот з відео

За останні декілька днів бійці Державної прикордонної служби України виявили за допомогою дронів більше двох десятків цілей. 

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Бійці Держприкордонслужби виявили 12 місць розміщення ворога, 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК ТОР та склад боєкомплекту.

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Координати цілей вони передали для знищення артилеристам 92 ОМБр ЗСУ. 

“До того ж, наші воїни порозкидали зграйку непотребу по українських ґрунтах”, - підсумували в пресслужбі.

Нагадаємо, оператори Сил спецоперацій знищили російський танк біля Авдіївки. Також оператори ССО знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.

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