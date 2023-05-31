Артилеристи ЗСУ за даними прикордонників знищили низку ворожих цілей

Зокрема, прикордонники виявили ЗРК ТОР та дві САУ.

За останні декілька днів бійці Державної прикордонної служби України виявили за допомогою дронів більше двох десятків цілей.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби.

Бійці Держприкордонслужби виявили 12 місць розміщення ворога, 7 вантажівок, 2 САУ, МТЛБ, ЗРК ТОР та склад боєкомплекту.

Координати цілей вони передали для знищення артилеристам 92 ОМБр ЗСУ.

“До того ж, наші воїни порозкидали зграйку непотребу по українських ґрунтах”, - підсумували в пресслужбі.

Нагадаємо, оператори Сил спецоперацій знищили російський танк біля Авдіївки. Також оператори ССО знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.