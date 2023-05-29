Оператори Сил спецоперацій знищили російський танк біля Авдіївки.

Про це йдеться в дописі Командування ССО у соцмережах.

"Після отримання інформації про місцезнаходження ворожого танку група Сил спеціальних операцій висунулася за вказаними координатами. Знищення техніки вирішили провести вночі. Обійшовши танк росіян з тилу воїни ССО пострілом з ПТРК Nlaw нанесли вогневе ураження танку російських окупантів", - розповіли подробиці військові.

Опісля група успішно повернулася на базу готувати "нові несподіванки для ворога", зазначили в ССО.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці ССО виявили та допомогли знищити позицію росіян, яку уразили зі 60-мм міномету. До цього військові знищили комплекс спостереження окупантів за допомогою ударного дрона.