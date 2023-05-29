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На Київщині знайшли 1 376 тіл вбитих окупантами людей та 15 місць масового поховання, – Нєбитов

На базі Нацполіції створена база даних воєнних злочинів РФ.

На Київщині знайшли 1 376 тіл вбитих окупантами людей та 15 місць масового поховання, – Нєбитов
Фото: EPA/UPG

Після деокупації Київської області правоохоронці знайшли 15 місць масового поховання людей та тіла 1 376 вбитих.

Про це в інтерв’ю Gazeta.ua заявив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

“Загалом маємо 1 376 тіл загиблих. Виявили 15 місць масового поховання людей. Три місця, де стовідсотково відбувалося катування. Катували по-різному. Душили автомобільним тросом, били струмом, просто били. Були окремі кати, які за допомогою дерев'яних палиць ламали людям суглоби. У нас є ці свідчення. На жаль, це все було масово”, – розповів керівник поліції.

Він додав, що після тортур людей, як правило, страчували. Мало кому вдалося вижити.

Нєбитов наголосив, що правоохоронні органи наразі націлені на те, щоб розкривати воєнні злочини окупантів. На базі Нацполіції була створена база даних воєнних злочинів, куди всі надають інформацію щодо солдатів російської армії, найманців, які перебували на території України.

“У цій базі вже більше 200 тисяч осіб. Окремо працюємо по процесуальному обґрунтуванню. У поліції Київщини напрацьовано (інформацію щодо – ред.) більше 40 росіян, які вчиняли злочини на території нашої області”, – заявив він.

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Нагадаємо, станом на кінець квітня Офіс генпрокурора зафіксував понад 80 000 воєнних злочинів, вчинених Російською Федерацією під час повномасштабної війни в Україні. Понад 10 000 мирних жителів загинули, понад 13 000 – отримали поранення, понад 98 000 об’єктів цивільної інфраструктури були пошкоджені або зруйновані внаслідок злочинних дій окупантів. 

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