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У Києві піймали двох чоловіків, які знімали роботу ППО

Після затримання їх передали співробітникам СБУ.

У Києві піймали двох чоловіків, які знімали роботу ППО
Фото: Поліція Києва

Поліція Києва викрила двох осіб, котрі знімали роботу протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті міського управління Нацполу.

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Правоохоронці отримали повідомлення від жительки на спецлінію 102. На місце події відправили патрульних та співробітників карного розшуку.

"Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова", - розповіли в поліції.

Фото: Поліція Києва

Зловмисників  доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, а тоді передали співробітникам Служби безпеки для подальших процесуальних дій.

Правоохоронці вкотре закликали українців зберігати інформаційну тишу і не фотографувати чи фільмувати роботу ППО.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня Росія вкотре атакувала Київ ракетами і дронами: ППО збила понад 40 ракет і БпЛА.

Нещодавно Служба безпеки встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня.

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