У Києві піймали двох чоловіків, які знімали роботу ППО

Після затримання їх передали співробітникам СБУ.

Поліція Києва викрила двох осіб, котрі знімали роботу протиповітряної оборони.

Про це йдеться на сайті міського управління Нацполу.

Правоохоронці отримали повідомлення від жительки на спецлінію 102. На місце події відправили патрульних та співробітників карного розшуку.

"Протягом години 23-річного молодика поліцейські виявили на одній із вулиць Святошинського району Києва. Для пошуку іншого у столиці була введена спеціальна поліцейська операція. Вже за пів години 26-річного керманича "БМВ" правоохоронці зупинили на вулиці Ушакова", - розповіли в поліції.

Фото: Поліція Києва

Зловмисників доставили до Святошинського управління поліції для надання пояснень, а тоді передали співробітникам Служби безпеки для подальших процесуальних дій.

Правоохоронці вкотре закликали українців зберігати інформаційну тишу і не фотографувати чи фільмувати роботу ППО.

Нагадаємо, у ніч на 29 травня Росія вкотре атакувала Київ ракетами і дронами: ППО збила понад 40 ракет і БпЛА.

Нещодавно Служба безпеки встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня.