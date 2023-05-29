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Росія вдарила по Харківській області. Серед поранених – діти і вагітна

Окупанти били по декількох населених пунктах. 

Росія вдарила по Харківській області. Серед поранених – діти і вагітна
Фото: скріншот

Ворог завдав ракетного удару по декількох населених пунктах Харківської області. За попередніми даними, росіяни застосували ракети "Іскандер" по смт Ківшарівка Куп'янського району.

Поранення зазнали три літні жінки: 73-х, 85-ти та 90 років. Крім того, постраждала вагітна жінка, підліток 14 років та 10-річна дитина, повідомив голова ОВА в Telegram.

В селищі пошкоджено будівлю гуртожитку, два приватні будинки та газопровід. 

"Також обстріляне с. Глушківка Куп'янського району. Тут осколкові поранення отримала 60-річна жінка. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики надають їм допомогу. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється", – зазначив Синєгубов. 

Нагадаємо, сьогодні росіяни вдарили і по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула жінка, ще девʼятеро людей поранені. Серед них – дитина.

Окрім того, ворог вчинив атаку на Київ і область. За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, ймовірно, "Іскандери". 

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