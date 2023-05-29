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Франція ​засуджує хвилі російських ракетних ударів по Києву, - МЗС

"Ці удари, які припали на річницю заснування Києва, в черговий раз були навмисно спрямовані на цивільні об'єкти".

Франція ​засуджує хвилі російських ракетних ударів по Києву, - МЗС

Франція засуджує російські удари по Києву і продовжуватиме допомагати Україні протистояти цій незаконній агресії як на військовому, так і на гуманітарному рівні стільки, скільки це буде необхідно.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Франції.

"Франція найрішучішим чином засуджує хвилі російських ракетних ударів і ударів безпілотників, які знову були націлені на Київ. Це вже чотирнадцята атака на столицю в травні. Ці удари, які припали на річницю заснування Києва, в черговий раз були навмисно спрямовані на цивільні об'єкти, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Щонайменше двоє людей загинули і кілька отримали поранення", - наголосили у МЗС.

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Як неодноразово підкреслювала міністр Європи та закордонних справ Катрін Колонна, ці неприйнятні дії є воєнними злочинами і не повинні залишитися безкарними.

Франція продовжуватиме надавати підтримку українським судам та Міжнародному кримінальному суду для боротьби з безкарністю за такі злочини. 

Нагадаємо, сьогодні росіяни близько 11:00 розпочали чергову ракетну атаку на Київ і область.  Відбій для Києва було оголошено о 12:24. За попередніми даними, ворог застосував ракети балістичного типу.  У трьох районах столиці знайшли шість уламків ворожих ракет.

Попередня атака на Київ відбулася уночі. Ворог випустив близько 40 повітряних цілей – і ракет, і безпілотників. До того росіяни цілили в столицю у ніч на 28 травня. Таким чином це – уже третій напад за три доби.

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