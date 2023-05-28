Президент Сербії на тлі протестів залишив посаду лідера своєї партії

Президент Сербії Александар Вучич символічно пішов у відставку з посади голови своєї політичної партії на тлі масових вуличних протестів.

Про це пише Bloomberg.

Вучич, який очолював Прогресивну партію 11 років, заявив журналістам у суботу, що міністр оборони Мілош Вучевіч замінить його на посаді президента політичної сили.

“Наша політика не зміниться, ми залишимося двигуном розвитку нашої батьківщини”, − сказав він.

Срджан Мілівоєвич, депутат від опозиційної Демократичної партії, сказав виданню N1, що зміна керівництва свідчить про те, що правляча партія є “одним великим сімейним бізнесом”.

Раніше президент говорив про можливість проведення дострокових виборів, прагнучи “пригасити” вуличні протести після двох масових стрілянин, які шокували націю. У них загинуло 18 людей і 20 отримали поранення. Смертельні інциденти спричинили марші протесту, що зібрали десятки тисяч людей у найбільших містах балканської країни.

Нагадаємо, унаслідок стрілянини в початковій школі Белграда 3 травня загинули вісім дітей і охоронець. Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені. Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою.

Після цих подій міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку. Потім влада Сербії оголосила так звану збройову амністію.