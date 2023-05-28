Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Спецслужби РФ почали втілювати провокацію із хімічною зброєю, – ГУР
Спецслужби РФ почали втілювати провокацію із хімічною зброєю, – ГУР
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
​Похід у Росію. Далі буде
​Похід у Росію. Далі буде
Польща збільшує армію майже у два рази
Польща збільшує армію майже у два рази
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Молитва за визволення України: Залужний поширив ролик про наступ із закликом приєднуватися до лав ЗСУ
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Росія видворить сотні німецьких держслужбовців
Росія видворить сотні німецьких держслужбовців
ГоловнаСвіт

Президент Сербії на тлі протестів залишив посаду лідера своєї партії

Його замінить міністр оборони Мілош Вучевіч.

Президент Сербії на тлі протестів залишив посаду лідера своєї партії
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич символічно пішов у відставку з посади голови своєї політичної партії на тлі масових вуличних протестів.

Про це пише Bloomberg.

Вучич, який очолював Прогресивну партію 11 років, заявив журналістам у суботу, що міністр оборони Мілош Вучевіч замінить його на посаді президента політичної сили. 

“Наша політика не зміниться, ми залишимося двигуном розвитку нашої батьківщини”, − сказав він.

Срджан Мілівоєвич, депутат від опозиційної Демократичної партії, сказав виданню N1, що зміна керівництва свідчить про те, що правляча партія є “одним великим сімейним бізнесом”.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Раніше президент говорив про можливість проведення дострокових виборів, прагнучи “пригасити” вуличні протести після двох масових стрілянин, які шокували націю. У них загинуло 18 людей і 20 отримали поранення. Смертельні інциденти спричинили марші протесту, що зібрали десятки тисяч людей у найбільших містах балканської країни.

Нагадаємо, унаслідок стрілянини в початковій школі Белграда 3 травня загинули вісім дітей і охоронець. Через день біля столиці сталася ще одна масова стрілянина − чоловік із авто розстрілював людей в декількох населених пунктах. Щонайменше вісім осіб були вбиті і 13 поранені. Підозрювані в обох випадках − відповідно 13-річний хлопець і 20-річний чоловік − перебувають під вартою. 

Після цих подій міністр освіти Сербії Бранко Ружич подав у відставку. Потім влада Сербії оголосила так звану збройову амністію.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies