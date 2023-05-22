Підтримка зв’язків Сербії з Росією несумісна з її процесом вступу до ЄС, – Боррель

Сербії слід узгодити свою зовнішню політику із політикою Європейського Союзу.

Про це повідомляє Європейська правда.

"Підтримка зв’язків (Сербії. – ред.) з Росією несумісна з її процесом вступу до ЄС, це також шкодить її власним національним інтересам", – наголосив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Він також закликав Сербію пришвидшити реформи на шляху до ЄС.

"Ми хочемо просуватися з розширенням (Євросоюзу. – Ред.), і ми надіслали сильний сигнал, що вони (серби. – Ред.) повинні скористатись моментом, створеним швидким прогресом України. України прогресує, вони повинні слідувати цим шляхом, у тому ж темпі”, - зазначив Боррель.

Нагадаємо, влада Сербії відмовилася від спрощеної процедури видачі громадянства іноземцям, які прожили в країні лише один рік. Таке рішення ухвалене після того, як Єврокомісія попередила Белград, що це може призвести до скасування безвізового режиму Сербії з Євросоюзом, який працює з 2009 року.