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Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Білгородської області, - ГУР

Російське керівництво панікує, про що свідчить евакуація місцевого населення.

Росія евакуює сховище ядерних боєприпасів “Бєлгород-22” з Білгородської області, - ГУР
представник пресслужби ГУР МО Андрій Юсов
Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

На фоні новин з Білгородщини російська влада евакуює з регіону ядерні боєприпаси.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

“У терміновому режимі об’єкт “Бєлгород-22” - сховище ядерних боєприпасів - рашисти так само евакуюють. Воно неподалік Грайворона”, - сказав Юсов.

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Він уточнив, що у цьому сховищі зберігалася частина боєприпасів для ядерного озброєння.

Юсов зазначив, що російське керівництво панікує, про що свідчить евакуація місцевого населення.

“Евакуація військового об’єкта “Бєлгород-22” - це також реакція. Ми розуміємо, що для евакуації такого роду об’єктів потрібно мати план, залучати серйозну техніку, кількість особового складу”, - зауважив Юсов.

Раніше представник ГУР повідомив, що ситуація в Білгородській області Російської Федерації є внутрішнім конфліктом, Україна не причетна до цих подій.

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