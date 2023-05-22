За день російські окупанти двічі обстріляли Нікопольщину

В результаті обстрілів минулось без жертв.

Протягом 22 травня російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він зазначив, що під вогнем російської армії опинилися Марганецька та Червоногригорівська громади Нікопольщини.

В результаті обстрілів минулось без жертв. Обстріляні росіянами території наразі обстежуються.

Лукашук додав, що роботи з відновлення водопостачання в Синельниківському та Павлоградському районах Дніпропетровщини ще тривають.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована електростанція.

Пізніше Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми.