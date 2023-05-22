Українська армія витісняє ворога на флангах під Бахмутом, - Череватий

За минулу добу на флангах українські захисники просунулися на 400 м.

На Бахмутському напрямку ПВК “Вагнер” близька до знищення. Водночас українська армія поступово витісняє ворога на флангах.

Про це сьогодні, 22 травня, заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий, повідомляє FREEДОМ.

Він зауважив, що вірить у те, що керівник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин хоче піти на “високій ноті”, тому що він нібито взяв Бахмут і тепер може вивести своїх найманців на перегрупування.

“Я вірю в його бажання піти звідти, тому що бачу щоденні зведення, знаю їхні втрати та знаю, що їм не приходить більше поповнення з в’язниць”, — повідомив Череватий.

Також спікер розповів, що за кілька днів Сили оборони України просунулися на 700 м на Бахмутському напрямку.

“У нас немає більшості в силах і засобах на цьому напрямку, але в нас є мотивація, нестандартність дій, асиметричність. Ми апологети активної оборони. Ворог хоча й перекинув деякі нові підрозділи, але вони всі слабко вмотивовані, не знають місцевість. Ми цим користуємося і за найменшої можливості атакуємо”, — зазначив він.

Череватий уточнив, що за минулу добу на флангах українські захисники просунулися на 250-400 м і закріпилися.

Як повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Збройні Сили України контролюють південно-західну частину Бахмута, район "Літака", вхід у місто. Триває боротьба з окупантами за фланги.