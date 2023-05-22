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На Львівщині жінку оштрафували за прогуляні її дітьми уроки

Її син прогуляв 136 уроків, ще 112 уроків пропустила без поважних причин її донька. 

На Львівщині жінку оштрафували за прогуляні її дітьми уроки
Фото: argument.ua

Червоноградський міський суд Львівщини визнав винною у неналежному виконанні батьківських обов’язків матір, діти якої прогулювали уроки в школі протягом березня - квітня, і оштрафував жінку на 1700 грн.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Як вказано у постанові суду, протягом березня – квітня 2023 року син прогуляв 136 уроків, ще 112 уроків пропустила без поважних причин її донька.

Зазначається, що жінка не вперше притягується до відповідальності через неналежне виконання батьківських обов’язків, зокрема прогуляні дітьми уроки, розбите сином вікно, а також через те, що вона перебувала у нетверезому стані та залишала дітей без нагляду.

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На засідання суду обвинувачувана не прийшла, але подала заяву, у якій визнала свою провину. 

Нагадаємо, у 2021 році під час дистанційного навчання на батьків 11-річного школяра у Харкові склали адмінпротокол за те, що він зривав Zoom-уроки. Учень давав посилання на конференції стороннім особам, які заважали вчителю.

Також у Львові оштрафували оштрафував батька 15-річного львівського школяра за меми на вчителів, які він публікував в Instagram.

У січні минулого року залізничний районний суд Львова оштрафував на 1700 грн 42-річну місцеву мешканку за те, що її донька прогулювала онлайн-навчання в школі.

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