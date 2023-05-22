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Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий

Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка – це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. 

Міносвіти переглядає дисципліни, які можна скоротити і хоче осучаснити викладання праці, − Лісовий
Фото: Макс Требухов

Міністерство освіти та науки України переглядає низку дисципліни, які можна скоротити і зробити стислими курсами.

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів міністр освіти та науки Оксен Лісовий.

“Щодо зменшення кількості предметів – ми повинні, безумовно, залишити весь той спектр знань, які дитина має отримати”, − зазначив він.

Лісовий також акцентував увагу на осучасненні предметів, зокрема праці.

“Слухайте, насправді праця – це дуже важлива дисципліна. Нам просто треба дати їй новий сенс. Сьогодні діти в школі можуть збирати FPV-дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка – це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. А може, хлопчикам цікавий дизайн одягу – в цьому теж немає нічого поганого”, − підкреслив міністр.

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На його думку, через уроки праці дітей можна долучити до вирішення суспільних проблем. “Можна робити правильні речі для фронту, можна робити правильні речі для людей, які втратили дім, можна робити хороші речі для безпритульних тварин. Можна робити дуже багато сенсових хороших речей, які власне формують у людини громадянську відповідальність. Ти працюєш для когось і насолоджуєшся результатом”, − зауважив Лісовий.

Нагадаємо, Лісовий раніше заявив, що Міносвіти не допускає скорочення ключових дисциплін, таких як історія України, українська мова, хімія, фізика, математика та біологія. 

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