​Семеро осіб, які організували мережу псевдореабілітаційних центрів на Київщині, постануть перед судом

Загалом у закладах перебувало близько п’ятдесяти осіб, котрих утримували проти волі.

Судитимуть сімох осіб, які організували діяльність мережі псевдореабілітаційних центрів у Києві та області й незаконно утримували там людей.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Серед зловмисників - троє організаторів і четверо виконавців, які облаштували центри для лікування нарко- та алкозалежних громадян.

Вартість "курсу лікування" становила від 10 до 15 тисяч гривень на місяць. Родичі "пацієнтів" погоджувалися на ці умови, оплачували "курс лікування", а тоді зловмисники незаконно забирали людей із помешкань із застосуванням фізичного та психологічного примусу та везли на "реабілітацію".

"Там у людей відбирали мобільні телефони та всі особисті речі, обмежували будь-які їхні контакти з рідними та забороняли покидати приміщення. Самі ж приміщення були облаштовані решітками, а з вікон зняті віконні ручки, щоб унеможливити будь-які спроби втечі. "Пацієнтів" утримували протягом тривалого часу без їхньої згоди, без жодних правових підстав та без належної медичної чи психологічної допомоги", - розповіли в прокуратурі.

Після проведення слідчих дій у таких "реабілітаційних центрах" 23 осіб звернулися до правоохоронців з заявами про незаконне позбавлення волі та примусове утримання упродовж тривалого часу. Загалом у закладах перебувало близько п’ятдесяти "пацієнтів".

У прокуратурі додали, що наразі досудове розслідування закінчено, обвинувальний акт передали до суду для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше поліцейські Київщини викрили групу осіб, які незаконно утримували людей у псевдореабілітаційному центрі. А в Харкові в одному з приватних житлових будинків насильно утримували під замком близько 30 осіб (у віці від 25 до 45 років) під приводом лікування від наркотичної залежності.