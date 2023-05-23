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Біля Бахмута воює понад 40 тис. російських військових, – Череватий

У росіян на цій ділянці приблизно 250 танків.

Біля Бахмута воює понад 40 тис. російських військових, – Череватий
Бахмут
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Наразі в районі Бахмута воює понад 40 тисяч російських військових. Їхні щоденні втрати на фронті сягають понад 100 вбитими й стільки ж – пораненими.

Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, у росіян приблизно 250 танків, до 300 артилерійських гармат і до 150 РСЗВ.

"Що стосується втрат, Джо Байден сказав про приблизно 100 тисяч пораненими та вбитими. Перед тим контрадмірал Джон Кірбі теж казав про 100 тисяч, з яких, за його словами, 20 тисяч точно летальні жертви. Наш міністр оборони Олексій Резніков називав втрати в 70 тисяч, але, можливо, він говорив про меншу ділянку", – сказав Череватий.

Він зазначив, що всі ці цифри абсолютно релевантні з огляду на щоденні втрати росіян: понад 100 вбитими й стільки ж – пораненими.

"Цифра за останню добу (21-22 травня, – ред.) – 120 вбитих та 144 поранених. Це якраз середньостатистичний показник. Це мова про Бахмут та околиці", – розповів речник.

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Нагадаємо, що раніше Череватий казав, що на Бахмутському напрямку "ПВК Вагнер” близька до знищення. Водночас українська армія поступово витісняє ворога на флангах.

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