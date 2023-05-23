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Резніков звернувся до башкирського народу: “Кремль уже програв цю війну. Разом змусимо його відмовитись від імперських амбіцій"

Міністр зазначив, що тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи сталі каліками на війні РФ проти України.

Резніков звернувся до башкирського народу: “Кремль уже програв цю війну. Разом змусимо його відмовитись від імперських амбіцій"
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до башкирського народу через велику кількість загиблих представників цього етносу на війні, яку веде РФ проти України. 

Про це йдеться у зверненні міністра, яке публікує Інтерфакс-Україна.  

“Тисячі чоловіків з Башкирії загинули чи сталі каліками. Ситуація мене вразила своєю абсурдністю. І підштовхнула написати свого роду звернення до мого товариша (під час служби в армії одним з найкращих друзів Резнікова був башкир, - ред.), всього башкирського народу та його справжніх лідерів. Сьогоднішня влада Уфи, дбаючи про особисту вигоду і працюючи в інтересах Кремля, наввипередки відправляє своїх людей на смерть. Башкири – це один з найбільших народів Росії, який водночас перебуває у непростій ситуації”, - пише міністр.

Він зазначає, що в сучасній Башкирії є три співмірних за чисельністю національних групи – росіяни, башкири і татари. Республіка Башкортостан має величезні природні ресурси і розвинуту промисловість. Там є все, щоб гарантувати високий рівень добробуту. Головний інтерес башкир очевидний – забезпечити національний розвиток у себе вдома, у тому числі – за рахунок реалізації права на самовизначення та справедливого розподілу чималих ресурсів на користь регіону. Для цього потрібно концентрувати усі зусилля всередині Башкирії та на захисті від Москви.  

“Якщо перерахувати проблеми і загрози для башкирського народу – то причиною жодної з них не є Україна чи українці. Корені усіх причин – у Москві та в Уфі. Натомість башкир відправляють вмирати за тисячу кілометрів невідомо за що. Діючи прямо всупереч інтересам народу і перетворюючи на злочинців, вбивць. Ніхто, крім Кремля та його лакеїв, у цьому не зацікавлений”, - пише Олексій Резніков.

Міністр зазначив, що це треба припинити якнайскоріше. Ситуація зміниться лише в одному випадку – якщо змінити політику Москви щодо народів Росії.

Він зауважив, що українцям абсолютно зрозуміле прагнення башкирів визначати долю своєї Батьківщини та добиватися блага для свого народу. Але боротися за це потрібно не в Україні – а в Росії проти Кремля.

“Це правда. Хто відмовляється її бачити – зраджує свій народ. Заберіть своїх людей із України. Віддайте нам військових злочинців. І тоді ми станемо союзниками у справі побудови найкращого майбутнього для наших народів. Кремль уже програв цю війну. Спільно ми змусимо його відмовитись від імперських амбіцій. Чим раніше це станеться – тим більше життів вдасться врятувати. І тим раніше вдасться стати на шлях творення”, - пісумовує Олексій Резніков.

Нагадаємо, ЗСУ за минулу добу знищили ще 480 окупантів та ворожий гелікоптер. Загалом Росія вже втратила в Україні 204 360 військових.

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