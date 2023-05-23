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У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про початок навчань українських пілотів на F-16

Триває процес підготовки до початку навчань.

У Повітряних силах ЗСУ спростували інформацію про початок навчань українських пілотів на F-16
Юрій Ігнат
Фото: Скріншот відео

Навчання українських військових на багатоцільових винищувачах F-16 ще не розпочалося.

Про це заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ще триває процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали в країни, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як буде проходити цей процес. Самих пілотів (в цих країнах –ред.) ще немає”, – зазначив Ігнат.

Речник зазначив, що протягом тривалого часу йому доводилося спростовувати інформацію про те, що “пілоти вже навчаються у США, в Європі". Такі новини, за його словами, з’являються приблизно раз на місяць.

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Проте Ігнат зазначив, що на сьогодні є хороші новини про те, що вже фактично є авіаційна коаліція: низка країн буде готувати українських пілотів, деякі вже готові передавати Україні винищувачі.

“Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно на контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи в які країни поїдуть на навчання, і які будуть часові терміни", – зазначив Ігнат.

Проте велику кількість пілотів не можна направити на навчання, бо “комусь ще потрібно воювати”.

Нагадаємо, сьогодні видання Укрінформ з посиланням на джерело у польському уряді повідомило про те, що пілоти Збройних сил України розпочали навчання на винищувачах F-16 у Польщі.

22 травня високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив, що Україна невдовзі отримає винищувачі F-16. Він додав, що тренування українських пілотів на бойових літаках вже почалося.

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