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Боррель сподівається, що невдовзі Україна отримає винищувачі F-16

Сполучені Штати дозволили експортувати винищувачі в Україну.

Боррель сподівається, що невдовзі Україна отримає винищувачі F-16
Фото: EPA/UPG

Україна скоро отримає винищувачі F-16, тренування українських пілотів на бойових літаках вже почалося. 

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ, пише Укрінформ.

“Це була добра ідея та добрі слова, що надійшли від G7. Нарешті вони вирішили підготувати основу для надання Україні бойових літаків, яких вона потребує. Тренування пілотів вже розпочалося, це перша річ, яку треба було зробити. Я сподіваюся, що невдовзі ми зможемо надати Україні зброю такого роду”, – зазначив високий представник ЄС.

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Нагадаємо, що США та інші країни-члени “Великої сімки” погодилися відправити в Україну винищувачі F-16.

Президент США Джо Байден у п'ятницю, 19 травня, заявив лідерам G7, що Сполучені Штати підтримають зусилля щодо навчання українських пілотів на сучасних літаках, серед яких – винищувачі F-16. Крім того, протягом останніх тижнів адміністрація Байдена сигналізувала європейським союзникам, що Сполучені Штати дозволять їм експортувати винищувачі F-16 в Україну.

Як заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, Штати підтримали спільні зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16. Невдовзі міжнародні партнери вирішать, як постачатимуть Україні літаки.

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