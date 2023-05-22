Супутниковий аналіз BBC Verify опублікував знімки фортифікаційних споруд росіян, зведених в очікуванні контрнаступу України. Журналісти вивчили сотні знімків, зроблених супутниками, та визначили деякі ключові точки на півдні, де окупанти з жовтня нарощували укріплення.

Ці чотири локації пропонують зрозуміти, чого очікує Росія від контрнаступу та з якими засобами захисту можуть зіткнутися українські сили. Про це йдеться у матеріалі BBC.

Західний берег Криму

Раніше ця місцевість була відома своїм пляжними курортами. Тепер замість шезлонгів на узбережжі довжиною в 25 кілометрів – оборонні споруди росіян. На одному з пляжів окупанти встановили "зуби дракона" – бетонні блоки-піраміди, призначенні для перекриття шляхів танкам. Позаду – лінія окопів та бункери.

Деякі військові експерти припускають, що захист, швидше за все, є запобіжним заходом, а не ознакою того, що Росія розраховує захищатися від атаки з моря, оскільки Україна має невеликий військово-морський потенціал.

Фото: BBC

Аналітик розвідки Лейла Гест каже: "Укріплення, ймовірно, створені для того, щоб стримувати будь-яку сміливу українську операцію з наcтупу на Крим через море, а не на суші".

Токмак

Це місто розташоване на ключовій трасі на південному сході України. Не виключено, що його використають, щоб відрізати Крим від інших окупованих територій.

Надходили повідомлення, що росіяни виселяють мешканців міста, аби перетворити його на військову фортецю та забезпечити окупантами доступ до припасів та базу для відступу.

На північ від Токмака викопано мережу окопів у дві лінії. За цими траншеями є ще одне кільце укріплень навколо міста з трьома шарами оборони.

Цілком імовірно, що міни також були заховані між трьома лініями оборони Токмака, каже Марк Канчіан з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

"Мінні поля є стандартною частиною будь-якої оборони, і росіяни широко їх використовували протягом усієї війни. Тут вони будуть великими і краще прихованими, сповільнюючи українські атаки, щоб інші бойові елементи, такі як артилерія та піхота, могли вразити атакуючі сили", – зазначив він.

Дорога Е105

На захід від Токмака уздовж 35 км дороги Е105 ворог звів лінію протитанкових ровів та траншей.

Шлях E105 є стратегічно важливим, він з’єднує контрольований Росією Мелітополь на півдні з містом Харків на півночі, який контролює Україна. Сторона, яка контролює трасу, може легко переміщати війська по регіону.

Якщо українські війська спробують скористатися цією дорогою, Росія, ймовірно, обстрілюватиме її з важкої артилерії з-за своєї оборони. Позиція Росії знаходиться в радіусі іншої сусідньої дороги – Т401, яка також може стати ціллю.

"Росіяни стурбовані нещодавно побудованими українськими бронетехнічними підрозділами. Якщо ці підрозділи зможуть вийти на головну магістраль, вони зможуть рухатися дуже швидко. Російська оборона прагне відтіснити їх від доріг і тому сповільнити", – сказав Канчіан.

Фото: BBC

Рівнопіль

Маріупольський порт займає стратегічне положення між окупованими Росією територіями на сході та Кримом на півдні. З огляду на те, що Росія очікує, що Україна спробує відвоювати його, BBC Verify вирішила оглянути територію навколо міста, що призвело до виявлення колекції круглих траншей.

Фото: BBC

Розташована поблизу невеликого села Рівнопіль приблизно за 34 милі (55 км) на північ від Маріуполя, кожна кругла траншея має насип ґрунту посередині, можливо, або для захисту артилерії, або для підтримки стійкості гармат.

Тим часом круглі траншеї дозволяють солдатам сховатися та переміщати артилерію, щоб вона могла цілитися в будь-якому напрямку.

Це показує, що Росія готується захищати ділянки відкритого ґрунту поряд з їхньою більш широкою мережею окопів. Але деякі аналітики відзначають, що українські війська можуть використовувати подібні супутникові зображення та спостереження з безпілотників, щоб ідентифікувати та обійти багато з цих оборонних пунктів.

Олександр Лорд зі стратегічної консалтингової фірми Sibylline Ltd каже: "Тому росіяни, ймовірно, спробують спрямувати українські сили певними маршрутами, які сильно заміновані та попередньо націлені російською артилерією". Супутникові зображення показують очевидні засоби захисту, але все це може бути частиною плану Росії.

Нагадаємо, що ворог також звів фортифікації в Енергодарі – місті-супутнику ЗАЕС. Зокрема, росіяни замінували тероиторію.