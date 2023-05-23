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РФ використає ситуацію у Бєлгородській області, аби заявляти про статус “жертви війни”, − Міноборони Великобританії

Росія стикається з “дедалі більшою багатоплановою загрозою безпеці у своїх прикордонних районах".

РФ використає ситуацію у Бєлгородській області, аби заявляти про статус “жертви війни”, − Міноборони Великобританії
Фото: Дніпро обласний

Росія майже напевно використає ситуацію у Бєлгородській області, аби “підтвердити офіційний наратив про те, що вона є жертвою війни”.

Так вважають у Міністерстві оборони Великобританії.

Британці зазначають, що між 19 і 22 травня російські сили безпеки, ймовірно, зіткнулися з партизанами принаймні в трьох місцях у Бєлгородської області РФ, поблизу українського кордону.

“Найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон. Поруч із вогнем зі стрілецької зброї поблизу місць інцидентів спостерігалося зростання кількості вогневих атак безпілотників або непрямих вогневих атак. Росія евакуювала кілька сіл і направила в цей район додаткові сили безпеки”, − йдеться у повідомленні.

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У міністерстві зазначають, що Росія стикається з “дедалі більшою багатоплановою загрозою безпеці у своїх прикордонних районах, втратами бойових літаків, атаками саморобних вибухових пристроїв на залізничних коліях, а тепер і прямими партизанськими діями”.

Нагадаємо, за даними ГУР Міноборони, легіон "Свобода Росії" і "РДК" проводять операцію в Бєлгородській області РФ з метою створення "смуги безпеки" для захисту українців. У ГУР наголосили, що операцію проводять винятково громадяни РФ.

Тим часом, в Бєлгородській області оголосили "режим контртерористичної операції". У соцмережах також зʼявилися кадри, які нібито демонструють офіційну евакуацію з Грайворонського району. Натомість МНС Бєлгородської області повідомило, що не оголошувало про евакуацію, і припустило, що деякі особи, "залишають територію за власним бажанням".

Ще в березні, під час першого рейду на територію РФ, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк також зазначав, що історії про українські ДРГ в РФ – це класична провокація. У ГУР тоді ж сказали, що події в Брянській області є внутрішнім протистоянням громадян РФ.

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