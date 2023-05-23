У російському Воронежі сталась масштабна пожежа на складі пластикових виробів.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Спочатку повідомлялося, що площа пожежі становила 200 квадратних метрів, згодом вона зблільшилась.
У соцмережах також з'явилися фото та відео, які свідчать про масштаби надзвичайної події. Однак, місцеві рятувальники пояснили, що великий чорний стовп диму "пов'язаний із тим, що на складі горить пластик".
Наразі повідомляється, що пожежу локалізували. Інфорації про постраждалих не було.
Нагадаємо, що 4 травня в Росії горів резервуар Ільського нафтопереробного заводу. РосЗМІ повідомляли, що пожежа сталася внаслідок попадання безпілотника.