Інфорації про постраждалих не було.

У російському Воронежі сталась масштабна пожежа на складі пластикових виробів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Спочатку повідомлялося, що площа пожежі становила 200 квадратних метрів, згодом вона зблільшилась.

У соцмережах також з'явилися фото та відео, які свідчать про масштаби надзвичайної події. Однак, місцеві рятувальники пояснили, що великий чорний стовп диму "пов'язаний із тим, що на складі горить пластик".

Фото: "Вести Воронеж"

Наразі повідомляється, що пожежу локалізували. Інфорації про постраждалих не було.

Нагадаємо, що 4 травня в Росії горів резервуар Ільського нафтопереробного заводу. РосЗМІ повідомляли, що пожежа сталася внаслідок попадання безпілотника.