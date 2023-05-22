Глава МАГАТЕ хоче, щоб Росія надала доступ місії до Запорізької теплоелектростанції

Після того, як Запорізька АЕС через російські обстріли всьоме була знеструмлена, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі озвучив пропозицію, аби місія Агентства отримала доступ до Запорізької теплоелектростанції.

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ.

"Сьогодні вранці втрата усієї зовнішньої електроенергії продемонструвала вкрай вразливу ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на Запорізькій атомній електростанції. Як я неодноразово говорив, це просто не може тривати. Ми граємо із вогнем. Ми маємо діяти зараз, щоб уникнути дуже реальної небезпеки ядерної аварії в Європі та пов'язаних із нею наслідків для населення та навколишнього середовища", — наголосив Гроссі.

Він додав, що продовжує вести "інтенсивні переговори з усіма зацікавленими сторонами", щоб забезпечити захист ЗАЕС і що не зупиниться, "поки це не буде досягнуто".

Генеральний директор Агентства сказав, що понад два з половиною місяці на ЗАЕС працює лише одна зовнішня лінія електропередачі.

Тому Гроссі закликав активізувати зусилля щодо відновлення резервних ліній електропередач ЗАЕС та підтвердив необхідність того, щоб група МАГАТЕ на об'єкті отримала доступ до прилеглої Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕЦ). Цей доступ російська сторона так і не надала експертам місії, хоча Росатом запевняв у протилежному.

Нагадаємо, вранці 22 травня російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована електростанція. Згодом Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція перейшла на живлення від української енергосистеми.

Нещодавно стало відомо, що Рафаель Гроссі планує цього місяця подати в Раду безпеки ООН угоду з Росією та Україною про захист Запорізької АЕС.