У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
ЗСУ показали фото та відео зі зруйнованого Бахмута: "Саме так виглядає наш шлях до Перемоги"
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута (оновлено)
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Росія заблокувала найбільший порт зернового коридору
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
Страйк, що зупинив Голлівуд: боротьба за майбутнє сценарного мистецтва
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
ГоловнаСуспільствоВійна

Укренерго відновила живлення Запорізької АЕС

Кілька годин станція працювала від дизель-генераторів.

Укренерго відновила живлення Запорізької АЕС
Фото: EPA/UPG

Укренерго відновило лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС. Станція переходить на живлення від української енергосистеми.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

“Всупереч ранковій атаці ворога енергосистема України працює стабільно, виробленої електроенергії вистачає для покриття потреб споживачів. Дякуємо силам ППО за збиті 4 крилаті ракети та 20 БпЛА”, – йдеться у повідомленні.

Однак енергетична інфраструктура таки зазнала пошкоджень. В Дніпровському регіоні були пошкоджені високовольтні лінії 330-750 кВ, що призвело до відключення однієї з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій “Укренерго” та операторів систем розподілу (обленерго). 

Внаслідок цього були знеструмлені споживачі у Запоріжжі. Енергетики вже відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами. Видача потужності електростанції поступово відновлюється. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

“Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС. “Укренерго” доклало максимум зусиль і відновило живлення атомної станції від української енергосистеми”, – наголосили в компанії.

Також внаслідок атаки росіян пошкоджені мережі обленерго на Дніпропетровщині, живлення відновлюється. Попри це у нічні години при зниженому споживанні триває експорт електроенергії у Молдову та Польщу. Імпорт в Україну сьогодні відсутній.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Внаслідок атаки о 5:26 відключилася остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована електростанція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies