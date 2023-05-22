За добу РФ била по 10 областях України, – ОВА

По Чернігівській області росіяни стріляли за добу один раз – по Новгород-Сіверському району з мінометів, жертв та руйнувань немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці ворог здійснив два мінометних обстріли. Зафіксовано шість вибухів. По Шалигинській громаді росіяни били з мінометів. У Глухівській мінометним обстрілом пошкоджено два приватних житлових будинки та лінію електропередач. Учора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів (32 вибухи). Обстрілів зазнали Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська, Глухівська громади. У Середино-Будській артилерійським обстрілом пошкоджено два приватних житлових будинки. У Миропільській ворог здійснив артилерійський обстріл, пошкодив приватний житловий будинок.

У Запорізькій ворог продовжив бити по цивільній інфраструктурі: 75 обстрілів за добу по 16 населених пунктах. Ворог вгатив авіацією по Новоданилівці, двічі атакував безпілотниками Степове, з ракетних систем залпового вогню Гуляйполе та Преображенку, завдав 70 артударів по Новоандріївці, Малій Токмачці, Червоному, Малинівці, Степовому, Кам'янському. Є руйнування приватних будинків, господарчих будівель, пошкодження автівок. На щастя, люди не постраждали.

У Дніпропетровській цієї ночі сили ППО знищили чотири ворожі ракети та 18 шахедів. У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель, виникли пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, 25 приватних машин, два автобуси. Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали семеро людей. Жінки 52 та 70 років у лікарні. Зачепило три приватні будинки та девʼять багатоквартирних, дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені шість авто. Обстеження території продовжується. Вчора ворог бив по Мирівській громаді Нікопольського району. Атакував важкою артилерією, випустивши понад чотири десятки снарядів. Поцілив також дроном-камікадзе. Знищена приватна оселя, ще шість пошкоджені. Потрощені авто, господарська споруда та понівечені пошта, заклад культури, аграрне підприємство та амбулаторія. Вдарив агресор і по Межівській громаді Синельниківського району. Минулося без загиблих та постраждалих.

У Луганській вчора окупанти завдали авіаудару по Невському. Артобстрілів з боку противника протягом минулої доби зазнали Стельмахівка, Макіївка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 96 обстрілів (416 снарядів). У Сєвєродонецьку окупанти ускладнили життя людей до критичного рівня. Ввели тотальний контроль дахів багатоповерхівок, звідки цивільні могли здійснити телефонні дзвінки, та штрафи за такі "порушення".

У Харківській на Слобожанському напрямку загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка та Берестове. Протягом дня ворог обстрілював Вовчанськ. Пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Козачої Лопані пошкоджено два будинки, автобус. Ворог завдав ракетного удару по с. Циркуни, попередньо – С300. Зруйновано приватний житловий будинок, друга ракета влучила в землю. Зазнав поранення цивільний чоловік, госпіталізований. У Кам'янці Ізюмського району на невідомому боєприпасі на власному подвір‘ї підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

У Донецькій за добу загинули двоє цивільних, шестеро поранених. Росіяни завдали 25 ударів по 13 населених пунктах: Авдіївці, Кураховому, Слов’янську, Торецьку, Часовому Яру, Гострому, Нью-Йорку, Очеретиному, Ямпілю, Богоявленці, Вовченку, Времівці, Георгіївці. Пошкоджено 32 житлових будинки (з них сім – багатоквартирних), ЛЕП, будівля інтернату, адмінбудівля БТІ, радіолокаційна станція, котельня, три цивільних автомобіля, сім господарчих споруд.

У Миколаївській, за даними ПК "Південь" сьогодні зранку сили та засоби протиповітряної оборони знищили шість ворожих ударних БпЛА. Сьогодні зранку ворог здійснював артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих та руйнувань немає. Вчора вдень ворог завдавав артилерійські удари по Очакову та береговій смузі Очаківської громади, внаслідок чого пошкоджено та частково зруйновано житлові будинки, автівку, уламками пошкоджено газову мережу. Постраждалих немає.

По Одеській ворог спрямував ударний безпілотний літальний апарат. Захисники збили його над морем.

У Херсонській за добу ворог здійснив 57 обстрілів (318 снарядів), з них по Херсону – чотири (22 снаряди). Окупанти поцілили у райони 27 населених пунктів області, а також в об‘єкти соціальної та критичної інфраструктури Бериславського району. Російська армія вбила мирного жителя селища Козацьке. Ворог прицільно обстріляв житловий будинок, внаслідок чого травми несумісні з життям отримав 55-річний чоловік. Ворог продовжує бити по Станіславу. Через нічний удар керованими авіабомбами у селі пошкоджено 12 осель, будинок культури, магазин та ще дві цивільні будівлі. На щастя, мирні люди не постраждали. Всього за добу через російську агресію загинула одна людина. З деокупованої території області евакуйовано 79 осіб.

Нагадаємо, протягом минулої доби противник завдав шести ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.