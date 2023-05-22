Минулої доби 22 травня окупанти з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілювали населені пункти у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок ракетного удару по селу Циркуни Харківського району зруйнований житловий будинок. Зазнав поранення цивільний чоловік.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У Вовчанську Чугуївського району ворожими обстрілами пошкоджені 6 будинків та господарчі споруди. У Чугуєві пошкоджено будівлі двох баз відпочинку, а також катамарани та човни. У селищі Козача Лопань Харківського району артобстрілом пошкоджені два будинки, автобус, загинули та поранені свійські тварини.

Фото: Олег Синєгубов у Telegram

У селі Кам'янка Ізюмського району, перебуваючи на власному подвір'ї, на невідомому боєприпасі підірвався 61-річний чоловік. Госпіталізований з пораненням.

Нагадаємо, 20 травня у Харківській області через ворожі обстріли міста Куп’янськ горіло місцеве підприємство. Під час повторного обстрілу троє людей зазнали поранень.