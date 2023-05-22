Цієї ночі захисники з повітряного командування “Схід” збили над Дніпропетровською областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети. Проте є й “прильоти”.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Виникло дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш ніж 10 вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки – пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та 2 автобуси”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БПЛА. Виявили там й уламки ракети. Постраждали семеро людей. Жінки 52 та 70 років – у лікарні. Зачепило три приватні будинки та девʼять багатоквартирних. А ще – дитсадок, магазини та адмінбудівлі. Потрощені шість авто.

Фото: Сергій Лисак у Telegram

У ДСНС додали, що є руйнування пожежно-рятувальної частини в Дніпрі. Зруйновано 3 будівлі, знищено більше 20-ти одиниць техніки. Постраждав один рятувальник.

"Знищувати підрозділи ДСНС – це грубе порушення норм Женевської конвенції. Це порушення всіх норм Міжнародного права і звичайної людської моралі! Росія – держава терорист!!!" – зазначив голова ОВА Сергій Крук.

Нагадаємо, уночі 22 травня під час повітряної тривоги місто Дніпро витримало ракетну атаку.