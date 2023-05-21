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​На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури

"Протягом дня російські окупанти неодноразово атакували Мирівську громаду, що на Нікопольщині.

​На Дніпропетровщині внаслідок ворожих обстрілів знищено приватний будинок, є пошкодження інфраструктури

Унаслідок ворожого обстрілу протягом неділі в Дніпропетровській області знищено приватний будинок і легковий автомобіль, є численні пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Протягом дня російські окупанти неодноразово атакували Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Вдарили дроном, а також випустили з важкої артилерії понад 40 снарядів. Внаслідок обстрілів знищено приватний житловий будинок та легкову автівку. Ще шість приватних осель, господарську споруду і машину понівечено. Зачепило також пошту, медзаклад, агропідприємство, адмінбудівлю", - написав він у Telegram.

Лукашук підтвердив удар по Межівській громаді Синельниківського району. Зазначається, що наразі територію обстрілу обстежують.

Постраждалих серед мирного населення немає.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини. Постраждала 46-річна жінка.

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