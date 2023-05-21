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ЗСУ наближаються до взяття Бахмута у тактичне оточення, - Сирський

Українські війська зараз контролюють незначну частину Бахмута.

ЗСУ наближаються до взяття Бахмута у тактичне оточення, - Сирський
Фото: Military Media Center

Українські воїни просуваються по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.

Про це в Telegram повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

Зокрема він зазначив, що українські війська зараз контролюють незначну частину Бахмута, але її оборона дуже важлива, бо надає можливості входу в місто в разі зміни обстановки.

"Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті ворогом, і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги. Ситуація складна, але під контролем", - заявив Сирський.

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Ввечері 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті складається критична ситуація.

21 травня президент Зеленський заперечив, що під час зустрічі з президентом США Байденом він сказав про втрату контролю ЗСУ над Бахмутом.

21 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у південно-західній частині міста.

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