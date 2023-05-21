Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута

За його словами, у місті багато мертвих росіян.

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що Зеленський під час зустрічі з президентом США Джозефом Байденом сказав про втрату контролю ЗСУ над Бахмутом.

"Питання звучало так: Росіяни сказали, що взяли Бахмут? Я думаю, ні, (відповів президент - ред.). Таким чином президент заперечив взяття Бахмута», — наголосив Никифоров.

Раніше Reuters та інші агенції заявили, що відповідаючи на питання, чи залишається Бахмут під контролем України, Зеленський відповів: "Я думаю, що ні. На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях".

За словами президента, в місті нічого не залишилось окрім великої кількості мертвих росіян.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, влада Російської Федерації продовжувала вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ворог підтягує у Бахмут повітряно-десантні, мотострілецькі, а також деякі спеціальні підрозділи.

Ввечері 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті складається критична ситуація.