У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
У Бахмуті критична ситуація, - Маляр
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Назад до інтернату. В Дніпро без пояснень повернули з-за кордону 29 дітей з інвалідністю
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
Після візиту Зеленського Саудівська Аравія оголосила про нейтралітет у російсько-українській війні
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
"Patriot", "Кинджали" і російська брехня
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
«Вижили в пеклі». Історії катівні Херсона
Асад демонстративно проігнорував виступ Зеленського на засіданні Ліги арабських держав
Асад демонстративно проігнорував виступ Зеленського на засіданні Ліги арабських держав
Колишній динамівець Ващук доєднався до “Гвардії наступу”
Колишній динамівець Ващук доєднався до “Гвардії наступу”
На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули три працівники обленерго (оновлено)
На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули три працівники обленерго (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута

За його словами, у місті багато мертвих росіян.

Я думаю, що ні, - Зеленський про взяття росіянами Бахмута
Фото: Telegram/Zelenskiy

Прессекретар президента Володимира Зеленського Сергій Никифоров заперечив, що Зеленський під час зустрічі з президентом США Джозефом Байденом сказав про втрату контролю ЗСУ над Бахмутом.

"Питання звучало так: Росіяни сказали, що взяли Бахмут? Я думаю, ні, (відповів президент - ред.). Таким чином президент заперечив взяття Бахмута», — наголосив Никифоров.

Раніше Reuters та інші агенції заявили, що відповідаючи на питання, чи залишається Бахмут під контролем України, Зеленський відповів: "Я думаю, що ні. На сьогоднішній день Бахмут лише в наших серцях".

За словами президента, в місті нічого не залишилось окрім великої кількості мертвих росіян.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, влада Російської Федерації продовжувала вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

Як заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, ворог підтягує у Бахмут повітряно-десантні, мотострілецькі, а також деякі спеціальні підрозділи.

Ввечері 20 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що в Бахмуті складається критична ситуація.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies