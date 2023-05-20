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Росіяни підтягують до Бахмута десантників, мотострілків та спецпризначенців, - Череватий

Ворог втратив за добу у цьому районі 92 окупантів вбитими та 156 отримали поранення.

Росіяни підтягують до Бахмута десантників, мотострілків та спецпризначенців, - Череватий
Бахмут, квітень
Фото: "Український свідок"

На сході України епіцентром боїв залишається Бахмут.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Бахмут залишається головною, авторитетною ціллю для агресора. Він, крім угруповання "Вагнера", підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", - зазначив речник.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупантів вбитими та 156 отримали поранення. Крім того, українські військові за добу знищили у районі Бахмута кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів з боєприпасами та збили 5 безпілотників.

Також Череватий зазначив, що на Лиманському напрямку окупанти ослабили штурми.

"Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп'янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили", - наголосив Череватий.

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Нагадаємо, що за даними британської розвідки, влада Російської Федерації продовжує вважати захоплення Бахмута ключовою терміновою метою у війні проти України.

За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, на Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Тут Росія збільшила присутність своїх військ на декілька тисяч осіб.

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