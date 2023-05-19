Росія перекинула на Бахмутський напрямок декілька тисяч своїх солдатів, - Маляр

На Бахмутському напрямку тривають дуже жорсткі бої. Тут Росія збільшила присутність своїх військ на декілька тисяч осіб.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, країна-агресор намагається використовувати перевагу у важкій артилерії і кількості снарядів. При цьому зазнає великих втрат, які "неспівмірно перевищують наші втрати".

"У місті Бахмут вони перетворюють будівлі на попіл. Залишають лише фундамент, який неможливо обороняти. Разом з тим, наші війська утримують у Бахмуті рубежі району "Літак". У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижені. Водночас, ворогу не вдається повернути втрачені позиції", - розповіла Маляр.

Заступниця глави Міноборони додала, що українські воїни відбивають всі атаки росіян на цьому напрямку.

"Оборона Бахмута та передмістя свої військові задачі виконує: ворога нищать, наступальний ворожий потенціал знижують, час для інших запланованих дій виграють", - додала Маляр.

Нагадаємо, нині заступниця міністра борони також повідомила, що заяви росіян про нібито повне захоплення Бахмута є інформаційним вкидом: окупанти регулярно стверджують про нібито повний контроль над містом.

Тим часом бійці 3 окремої штурмової бригади протягом 17-18 травня продовжили громити на Бахмутському напрямку 72-гу російську бригаду. Були розбиті та втікали з поля бою 1 і 2 роти цієї бригади.