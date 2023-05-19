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На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули три працівники обленерго (оновлено)

Росіяни продовжують терор мирного населення України.

На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули три працівники обленерго (оновлено)
Фото: Сумська обласна прокуратура

Вдень 19 травня на Сумщині внаслідок обстрілів росіян загинули три цивільні особи.

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

“Сьогодні близько опівдня в Юнаківській громаді внаслідок обстрілів загинули три цивільні особи”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обставини загибелі людей з'ясовуються.

Оновлення 17.33. За інформацією "Сумиобленерго", під час пошуку місця пошкодження повітряної лінії, за попередньою інформацією, від ворожої атаки безпілотників загинуло троє працівників товариства. 

В обласній прокуратурі додали, що обстріл зафіксували близько 11 год 45 хв. "Окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, уразили автомобіль ПАТ "Сумиобленерго", що рухався по польовій дорозі Юнаківської громади Сумського району. Водій та два електромонтери отримали поранення, несумісні з життям", - зазначили в пресслужбі установи.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти атакували Україну з трьох напрямків. Росіяни випустили шість “Калібрів” та 22 ударних дрони.

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