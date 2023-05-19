У Києві громадянин РФ і чиновник КОВА продавали ухилянтам фіктивні документи для виїзду за кордон, — СБУ

Клієнтів “оформлювали” як водіїв міжнародних вантажних перевезень через систему “Шлях”.

СБУ затримала у Києві громадянина РФ, який продавав фіктивні документи для виїзду ухилянтів за кордон.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Служба безпеки ліквідувала у Києві канал незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку. Незаконну діяльність організував громадянин РФ, який до початку повномасштабного вторгнення прибув в Україну і отримав посвідчення адвоката”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після 24 лютого минулого року він за гроші пропонував потенційним призовникам своє “сприяння” у нелегальному виїзді до Євросоюзу. Своїх клієнтів “оформлював” як водіїв міжнародних вантажних перевезень.

Щоб внести фіктивні «відомості» до системи «Шлях», зловмисник залучив спільника – чиновника Київської обласної військової адміністрації.

Співробітники СБУ задокументували факти протиправної діяльності учасників «схеми» і затримали в столиці її організатора – російського громадянина на передачі йому 10 тис. дол. за групу «клієнтів».

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

бойову гранату Ф-1;

посвідчення добровольчого формування однієї з територіальних громад Київської області;

російський військовий квиток;

документи із доказами незаконних дій.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Крім того, громадянин країни-агресора додатково підозрюється за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в кінці квітня СБУ заявила про ліквідацію ще 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон. Вартість таких “послуг” становила до 7 тис. дол.