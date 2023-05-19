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Росія зараз може виготовляти понад 60 ракет на місяць, – представник ГУР

Зокрема, й "Кинджали". 

Росія зараз може виготовляти понад 60 ракет на місяць, – представник ГУР
Скібіцький
Фото: УП

Росії вдалось налагодити виробництво ракет, попри санкції. Уламки збитих в Україні ракет свідчать про те, що вони були виготовлені в першому кварталі 2023 року, розповів у коментарі РБК-Україна Вадим Скібіцький.

За його словами, росіянам "вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, незважаючи на міжнародні санкції". Найбільше окупанти можуть виготовити ракет Х-101

"Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" до окупованого Криму. Зараз росіяни в змозі виготовляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 – 35 одиниць, "Кинжалів" – дві одиниці в місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" – п'ять одиниць", – сказав він.

Після чергової ракетної атаки, коли ворог застосував по Києву одразу шість своїх сучасних ракет "Кинджал", міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що їх у росіян залишилось 73. 

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