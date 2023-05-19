Італія готова вийти з китайського мегапроєкту “Один пояс, один шлях”, − Politico

У 2019 році Італія стала першою країною G7, яка приєдналася до програми − на подив західних союзників.

Італія готова вийти з проєкту Китаю “Один пояс, один шлях” − глобальної стратегії розвитку інфраструктури, прийнятої урядом КНР у 2013 році для інвестування майже у 70 країн та міжнародних організацій.

Про це пише Politico.

У 2019 році Італія стала першою країною G7, яка приєдналася до програми − на подив західних союзників.

“Італії знадобилося чотири роки, щоб розглянути питання про розрив особливих відносин з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Тепер італійська прем'єрка Джорджа Мелоні готова сказати своїм колегам з G7, що вона готова розірвати зв’язки з знаковим зовнішньополітичним проєктом Сі”, − пише видання з посиланням на дипломата.

Водночас остаточне рішення ще не прийнято. Однак якщо це станеться, то такий крок буде драматичним поворотом у відносинах між Італією та Китаєм, міцно закріпивши Мелоні в таборі китайсько-скептичних країн на чолі з президентом США Джо Байденом. Це також стане ударом по флагманській політиці Сі Цзіньпіна, потенційно спонукаючи інші країни наслідувати приклад Італії.

“Хоча все ще існують розбіжності щодо того, наскільки далеко Європі слід зайти, щоб приєднатися до підтримки США в обороні Тайваню, зростає трансатлантичний консенсус щодо необхідності протистояти економічним іграм влади Китаю”, − пише Politico.

Але для Італії це непростий розрахунок. Прихильники проєкту попереджають, що розрив з Китаєм зашкодить італійському бізнесу. Згідно з програмою, Китай фінансує будівництво портів, мостів, залізниць і хмарочосів, серед інших проєктів по всьому світу.

Коли Сі відвідав Рим у 2019 році, щоб укласти угоду, “його зустріли, як короля”, і з цієї нагоди в президентському палаці відбувся концерт всесвітньо відомого тенора Андреа Бочеллі. Китайський лідер сказав тодішньому прем’єр-міністру Італії Джузеппе Конте, що це схоже на “природні принципи Всесвіту” для їхніх двох країн − колись двох кінців старого Шовкового шляху − возз’єднатися.

У березні 2024 року угоду між Римом і Пекіном буде автоматично продовжено ще на п’ять років, якщо жодна зі сторін не відмовиться від неї. Заступник міністра закордонних справ Італії Джорджіо Сіллі заявив у середу, що “триває ретельний аналіз”, і зазначив, що рішення буде прийнято “з урахуванням” політики НАТО, G7 та ЄС щодо Китаю.

Угода була розроблена для стимулювання торгівлі та покращення сполучення між Італією та Китаєм. Але це не виправдало своїх амбіцій, оскільки Пекін не зміг зменшити бар’єри для італійського бізнесу, а уряди в Римі, які змінювали один одного, займали дедалі жорсткішу позицію щодо адміністрації Сі. ЄС також створив власну конкуруючу ініціативу Global Gateway для протидії китайському проєкту.

Нагадаємо, експорт Італії в Китай за рік виріс більше ніж утричі, серед можливих пояснень експерти називають зростання у КНР попиту на ліки від коронавірусу або реекспорт з інших країн ЄС.