Парламентські вибори у Греції цієї неділі можуть закінчитися без переможця, − Bloomberg

У виборах беруть участь десятки партій. Відповідно до нових правил, політичній силі буде важче отримати більшість.

Парламентські вибори у Греції цієї неділі можуть закінчитися без переможця і через кілька тижнів, можливо, доведеться проводити нові.

Про це пише Bloomberg.

“Десятки партій беруть участь у перших виборах, які відбудуться після того, як набули чинності зміни, через які одній партії буде важче отримати більшість у 300-місному парламенті”, − зазначає видання.

Нова система мала зробити політику країни менш поляризованою. Але знайти партнерів по коаліції в такому розколотому політичному ландшафті може бути важко: між провідними кандидатами точиться боротьба, а гнів через найжахливішу залізничну катастрофу в історії Греції змушує багатьох виборців звертатися до менших партій.

Неспроможність сформувати уряд означатиме, що відбудуться нові вибори − за новими правилами. “Це також може затримати повернення Греції до статусу інвестиційного рівня після того, як країна єврозони фактично оголосила дефолт за своїм боргом десять років тому”, − додає Bloomberg.

З 2012 року партія, яка посіла перше місце, отримувала бонус у розмірі 50 місць, що полегшувало одній партії отримання більшості у 300-місцевому парламенті.

У 2016 році тодішній прем'єр-міністр Алексіс Ципрас змінив закон про вибори, запровадивши пропорційну систему, за якої місця розподіляються відповідно до відсотка голосів, отриманих кожною партією. За його словами, це точніше відображало вибір виборців.

Без поповнення партія мала б отримати близько 48% голосів, щоб сформувати уряд самостійно − майже неможливе завдання за такої кількості партій. Через складність грецького законодавства, нова система використовується вперше. У 2019 році, коли прем'єр-міністром став Кіріакос Міцотакіс, а його правоцентристська партія “Нова демократія” посіла перше місце із 40% голосів, застосовувалися ще старі правила.

Нагадаємо, чотирирічний термін повноважень консервативного уряду Кіріакоса Міцотакіса закінчується в липні. Опитування громадської думки показують, що перевага його партії “Нова демократія” над лівою опозиційною партією "Сіріза" зменшується після наймасштабнішої залізничної катастрофи у країні 28 лютого.