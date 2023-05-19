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Асад вперше з початку війни в Сирії відвідує саміт Ліги арабських держав

Його відсторонили від організації12 років тому.

Асад вперше з початку війни в Сирії відвідує саміт Ліги арабських держав
Фото: EPA/UPG

Президент Сирії Башар Асад вперше бере участь у саміті Ліги арабських держав після того, як 12 років тому був відсторонений від регіональної організації.

Про це пише BBC.

Багато інших лідерів уникали Асада після того, як насильницьке придушення його урядом продемократичних протестів спровокувало громадянську війну, під час якої було вбито півмільйона людей.

Цього місяця Сирію знову прийняли до Ліги після того як країни, які підтримували опозицію, визнали, що його контроль над владою надійний. Серед них і господар саміту Саудівську Аравію.

Зближення прискорилося після руйнівного землетрусу, який вразив Туреччину та північно-західну Сирію в лютому, коли колись ворогуючі держави вирішили надіслати гуманітарну допомогу в райони, контрольовані сирійським урядом.

Китай також досяг несподіваної угоди в березні, згідно з якою Саудівська Аравія відновила дипломатичні відносини зі своїм давнім регіональним суперником Іраном, який разом з Росією допоміг силам Асада відновити контроль над найбільшими містами Сирії.

Проте значні частини країни все ще утримуються підтримуваними Туреччиною повстанцями, джихадистами та очолюваними курдами ополченцями, яких підтримують Сполучені Штати.

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Половині 22-мільйонного довоєнного населення Сирії довелося покинути свої домівки. Близько 6,8 мільйона людей є внутрішньо переміщеними особами, а ще 6 мільйонів є біженцями або шукачами притулку за кордоном.

Ще до того, як стався землетрус, приблизно 15,3 мільйона людей у Сирії потребували певної гуманітарної допомоги − рекордний показник за весь час з початку війни.

Нагадаємо, у березні Асад прилетів до Москви на зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним з великою міністерською делегацією. Росія розпочала військову кампанію в Сирії в 2015 році. Вона виступила на підтримку Асада у громадянській війні та здійснила масовані повітряні бомбардування контрольованих опозицією територій. Російська допомога сприяла тому, що Асад захопив під контроль значну частину території, контрольованих повстанцями, які хотіли повалити його режим. 

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