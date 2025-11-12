Bloomberg: на танкерах у світових океанах наразі накопичено мільярд барелів нафти

Санкції проти Росії, Ірану та Венесуели спричинили рекордне накопичення "чорного золота" на танкерах.

На танкерах у світових океанах наразі накопичується близько мільярда барелів нафти, і значна частина цього обсягу припадає на сиру нафту з країн, які перебувають під санкціями. Це свідчить про те, що обмеження, запроваджені Заходом, починають серйозно впливати на світову торгівлю енергоресурсами.

Про це пише Bloomberg з посиланням на дані Vortexa, Kpler та OilX.

Згідно даних компаній, від 20% до 40% приросту нафти, що перебуває на танкерах із кінця серпня, припадає на поставки з Росії, Ірану, Венесуели або з невизначених джерел. Це значно більше, ніж частка цих держав у глобальному видобутку.

Хоча така нафта зрештою може бути продана, накопичення вантажів створює серйозні проблеми для доходів санкційних нафтовидобувних країн і загрожує перенасиченням світового ринку. Поряд зі зростанням видобутку, це свідчить і про труднощі з розвантаженням.

Аналітики Clarksons Securities зазначають, що частина цього зростання пов’язана зі строгішими західними санкціями, через які російська нафта не може бути вивантажена. Колишні покупці, зокрема в Індії, відмовляються від російських барелів, натомість закуповуючи нафту з Близького Сходу чи Атлантики.

Дані Bloomberg свідчать, що російські морські поставки останнім часом зросли, адже Москва нарощує видобуток після періоду скорочень у межах угоди ОПЕК+. Частина нафти, ймовірно, спрямовується до портів через атаки України на російські НПЗ.

Втім, нові американські санкції проти “Роснафти” та “Лукойлу” значно ускладнили торгівлю російською нафтою. Індійські НПЗ утримуються від закупівель, а Китай демонструє обережність у нарощуванні імпорту. У жовтні податкові надходження Росії від нафти впали на понад 24% у річному вимірі — найнижчий рівень з часів пандемії 2020 року.

Водночас Іран у жовтні досяг найвищого рівня експорту за сім років — попри нові санкції США проти одного з китайських терміналів, який купував іранську нафту.

Компанія OilX повідомляє, що її дані про “нафту на воді” охоплюють підтверджені поставки, включно з обсягами з Ірану та Венесуели, які часто затримуються через діяльність так званого “темного флоту”.

Паралельно зростає й кількість несанкційної нафти в морях. Найбільший внесок у це зробили Саудівська Аравія, США та Росія, свідчать дані OilX.

Саудівська Аравія минулого місяця експортувала нафту найвищими темпами за останні 2,5 роки, прагнучи повернути втрачену частку ринку.

США також збільшили відвантаження — у жовтні середньомісячний обсяг експорту став найвищим із липня 2024 року. Попит з боку азійських переробників зріс, коли ціни на близькосхідну нафту піднялися, відкривши так зване “арбітражне вікно” для американських барелів.

За оцінками OilX, обсяг “санкційної” нафти на воді зростає швидше, ніж її частка у світовому виробництві (близько 17%).

"На воді зараз перебуває величезна кількість нафти. Ми лише очікуємо, щоб зрозуміти, що це за барелі," — заявив віцепрезидент Phillips 66 Браян Манделл.

Затримка з реалізацією цих обсягів може визначити динаміку цін на нафту в найближчі місяці, а ринок уважно стежить за тим, чи зможе світ поглинути це надлишкове постачання.