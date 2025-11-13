Латвія та Естонія готові закрити кордон із Білоруссю через нападки на Литву, - Ругінене

"Ми не ведемо переговорів. Ми чітко надсилаємо сигнал, що кордони закриті через гібридні атаки".

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила, що Латвія та Естонія пообіцяли в разі потреби закрити пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє LRT.

"Поляки вже проявили солідарність із нами і не відкрили кордони, хоча це було заплановано ще тиждень тому, тож такі рішення вже ухвалено. Такі ж запевнення я отримала від прем'єр-міністрів Латвії та Естонії, – сказала Ругінене.

Вона також зазначила, що польський прем'єр Дональд Туск особисто пообіцяв не відкривати прикордонні переходи після того, як вони були закриті у середині вересня.

"Прем'єр-міністр увесь тиждень справді обіцяв мені, що ми з ним ще поговоримо, і я дуже вдячна Польщі за те, що вона почула нас", – сказала Ругінене.

Вона також розповіла, що країна зараз не веде переговорів із Білоруссю, а надсилає сигнали про причини закриття прикордонних переходів. Литва залучила всі дипломатичні канали, але чекає першого кроку з боку Мінська.

"Ми не ведемо переговорів. Ми чітко надсилаємо сигнал, що кордони закриті через гібридні атаки, які відбулися. Щойно цей процес завершиться і білоруська сторона запевнить, що вони не будуть продовжуватися, ми також ухвалимо позитивні рішення", – наголосила Ругінене.

Що передувало

У жовтні на території Литви були помічені дрони і метеозонди з Білорусі. Через безпілотники 5 листопада закривали аеропорт у Вільнюсі, а 26 жовтня - закривали кордон із Білоруссю через регулярні атаки метеокулями. Це призвело до затримки близько 150 рейсів.