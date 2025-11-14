Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Макрон прийматиме президента Зеленського в Парижі 17 листопада

Лідери двох країн обговорять двосторонню співпрацю в таких сферах, як енергетика, економіка та оборона.

Макрон прийматиме президента Зеленського в Парижі 17 листопада
Володимир Зеленський і Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон 17 листопада зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.

Як пише агенство Reuters, про це повідомив у п'ятницю офіс Макрона.

Зазначається, що зустріч відбудеться, "щоб підтвердити довгострокову підтримку Францією безпеки України". 

У заяві йдеться, що на зустрічі лідери двох країн також обговорять двосторонню співпрацю в таких сферах, як енергетика, економіка та оборона.
