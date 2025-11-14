Макрон прийматиме президента Зеленського в Парижі 17 листопада

Президент Франції Еммануель Макрон 17 листопада зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
Як пише агенство Reuters, про це повідомив у п'ятницю офіс Макрона.
Зазначається, що зустріч відбудеться, "щоб підтвердити довгострокову підтримку Францією безпеки України".
У заяві йдеться, що на зустрічі лідери двох країн також обговорять двосторонню співпрацю в таких сферах, як енергетика, економіка та оборона.
- Наприкінці жовтня Зеленський і Макрон телефоном домовилися зустрітися.
- У вересні вони зустрічалися у США.