В Естонії планують нове підвищення пенсійного віку

Нині в країні на пенсію естонці виходять у 64 роки і дев'ять місяців

В Естонії планують нове підвищення пенсійного віку
людина похилого віку, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Міністерство соціальних справ Естонії направило на погодження законопроєкт, який передбачає підвищення пенсійного віку до 65 років і трьох місяців у 2028 році, пише ERR.

Нині на пенсію естонці виходять у 64 роки і дев'ять місяців, а у 2027-му цей показник становитиме 65 років і один місяць.

У міністерстві нагадали, що пенсійний вік затверджують за два роки до того, як він набирає чинності. Із 2027 року діє порядок, ухвалений ще у 2018-му: щороку встановлюють новий пенсійний вік, який залежить не від року народження, а від віку людини у конкретному календарному році.

Розрахунок здійснюють на основі середньої очікуваної тривалості життя 65-річних за п’ятирічний період. Для визначення показника на 2028 рік беруть дані за 2020–2024 роки. Самі ж правила та формула були закріплені у законі про державне пенсійне страхування у 2018 році.

Новий пенсійний вік у 65 років і три місяці стосуватиметься громадян, народжених у 1963 році, за винятком тих, хто народився наприкінці року і досягне пенсійного віку у 2029-му. Для них точна дата виходу на пенсію визначатиметься в межах наступного щорічного нормативного акта.

Міністерство зазначило, що через загальне старіння населення всі країни ЄС акцентують увагу на залученні до ринку праці людей віком 55–64 роки. У низці держав, зокрема, Бельгії, Німеччині, Італії та Нідерландах, пенсійний вік становить 67 років або зростає до цього показника. У Данії він уже 67 років і має зрости до 70 років до 2040-го. В 11 країнах ЄС пенсійний вік прив’язаний до змін очікуваної тривалості життя.

Пенсійний вік в Естонії підвищували чотири рази з 1994 року. Востаннє вирішили, що з 2027-го його щороку коригуватимуть відповідно до статистичних змін тривалості життя.

Тим часом у Франції 12 листопада парламент відтермінував пенсійну реформу.
