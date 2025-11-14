Politico: майже половина виборців у західних країнах незадоволені тим, як працює демократія

Майже половина виборців - 45%, у західних країнах незадоволені тим, як працює демократія. Найбільше незадоволених є у Франці, а найменше – у Нідерландах, Польщі і Швеції.

Як пише Politicо, про це свідчать дані опитування Ipsos.

Загалом опитали понад 9 800 виборців у Великій Британії, Франції, США, Іспанії, Італії, Швеції, Хорватії, Нідерландах і Польщі у період з 12 по 29 вересня. У середньому 45% респондентів у дев’яти країнах заявили, що незадоволені тим, як працює демократія.

Найбільш критично налаштованими були виборці, які підтримують крійні ліві чи крайні праві погляди. У жодній із дев’яти опитаних країн більшість виборців не вважає, що їхній національний уряд добре представляє їхні погляди. Найменш задоволеними були виборці у Хорватії та Великій Британії – лише 23% сказали, що їхні уряди ефективно їх представляють.

У Франції та Нідерландах рівень задоволеності знизився за останній рік через політичні потрясіння. Французький уряд неодноразово розпадався через тривалу кризу з національним бюджетом, а нідерландська коаліція розвалилася цього року, що спричинило дострокові вибори в жовтні.

У всіх країнах, окрім Польщі, де цього року відбулася висока явка на президентських виборах, більшість респондентів вважають, що стан демократії погіршився за останні п’ять років, ніж думають, що він покращився. У США 61% виборців вважають, що стан демократії погіршився з 2020 року.

Виборці у Франції (86%) та Іспанії (80%) найбільше занепокоєні тим, що наступні п’ять років означатимуть для їхніх демократичних систем. Серед найбільших загроз вони називають дезінформацію, корупцію, відсутність підзвітності політиків і зростання екстремізму.

Загалом більшість опитаних підтримують демократичні ідеали, хоча у Хорватії понад половина (51%) заявили, що демократія варта того, лише якщо забезпечує високу якість життя.

Ipsos з’ясувала, що респонденти підтримують заходи для захисту демократії, особливо закони та контроль для боротьби з корупцією, захист незалежності судів, належну громадянську освіту в школах та регулювання проти фейкових новин і мови ненависті в соцмережах.