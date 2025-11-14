База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Ева Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСвіт

Politico: майже половина виборців у західних країнах незадоволені тим, як працює демократія

Найбільше незадоволених – у Франції, найменше – у Нідерландах.

Politico: майже половина виборців у західних країнах незадоволені тим, як працює демократія
Фото: dyvys.info

Майже половина виборців - 45%, у західних країнах незадоволені тим, як працює демократія. Найбільше незадоволених є у Франці, а найменше – у Нідерландах, Польщі і Швеції. 

Як пише Politicо, про це свідчать дані опитування Ipsos. 

Загалом опитали понад 9 800 виборців у Великій Британії, Франції, США, Іспанії, Італії, Швеції, Хорватії, Нідерландах і Польщі у період з 12 по 29 вересня. У середньому 45% респондентів у дев’яти країнах заявили, що незадоволені тим, як працює демократія. 

Найбільш критично налаштованими були виборці, які підтримують крійні ліві чи крайні праві погляди. У жодній із дев’яти опитаних країн більшість виборців не вважає, що їхній національний уряд добре представляє їхні погляди. Найменш задоволеними були виборці у Хорватії та Великій Британії – лише 23% сказали, що їхні уряди ефективно їх представляють.

У Франції та Нідерландах рівень задоволеності знизився за останній рік через політичні потрясіння. Французький уряд неодноразово розпадався через тривалу кризу з національним бюджетом, а нідерландська коаліція розвалилася цього року, що спричинило дострокові вибори в жовтні.

У всіх країнах, окрім Польщі, де цього року відбулася висока явка на президентських виборах, більшість респондентів вважають, що стан демократії погіршився за останні п’ять років, ніж думають, що він покращився. У США 61% виборців вважають, що стан демократії погіршився з 2020 року.

Виборці у Франції (86%) та Іспанії (80%) найбільше занепокоєні тим, що наступні п’ять років означатимуть для їхніх демократичних систем. Серед найбільших загроз вони називають дезінформацію, корупцію, відсутність підзвітності політиків і зростання екстремізму.

Загалом більшість опитаних підтримують демократичні ідеали, хоча у Хорватії понад половина (51%) заявили, що демократія варта того, лише якщо забезпечує високу якість життя.

Ipsos з’ясувала, що респонденти підтримують заходи для захисту демократії, особливо закони та контроль для боротьби з корупцією, захист незалежності судів, належну громадянську освіту в школах та регулювання проти фейкових новин і мови ненависті в соцмережах.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies