CNN: Мадуро закликає людей у ​​США об'єднатися з Венесуелою заради миру

Під час мітингу в Каракасі президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав народи США та Венесуели об'єднатися заради миру.
Про це повідомляє CNN.
Мадуро закликав США не вступати в черговий тривалий конфлікт.
“Об’єднатися заради миру. Більше жодних нескінченних війн. Більше жодних несправедливих воєн. Більше жодної Лівії. Більше жодного Афганістану”, - закликав Мадуро.
Коли у Мадуро запитали, чи має він послання для президента США Дональда Трампа, той відповів: “Так, мир, так, мир”.
Водночас Мадуро не відповів прямо, чи стурбований він можливою агресією з боку США, а зазначив, що зосереджений на управлінні своєю країною в умовах миру.
- Венесуела заявила про початок “масштабної мобілізації” сухопутних, повітряних, морських і резервних сил у відповідь на нарощування військової присутності США в Карибському регіоні.
- Адміністрація президента США Дональда Трампа розробила кілька варіантів військових дій у Венесуелі.
- Президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся до Росії, Китаю та Ірану по військову допомогу на тлі посилення американської присутності в Карибському регіоні.
- Президент Венесуели Ніколас Мадуро виступив проти “божевільної війни”.