CNN: Мадуро закликає людей у ​​США об'єднатися з Венесуелою заради миру

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року

Під час мітингу в Каракасі президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав народи США та Венесуели об'єднатися заради миру.

Про це повідомляє CNN.

Мадуро закликав США не вступати в черговий тривалий конфлікт.

“Об’єднатися заради миру. Більше жодних нескінченних війн. Більше жодних несправедливих воєн. Більше жодної Лівії. Більше жодного Афганістану”, - закликав Мадуро.

Коли у Мадуро запитали, чи має він послання для президента США Дональда Трампа, той відповів: “Так, мир, так, мир”.

Водночас Мадуро не відповів прямо, чи стурбований він можливою агресією з боку США, а зазначив, що зосереджений на управлінні своєю країною в умовах миру.