Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ЕксклюзивЕва Нгуєн Бінь: «Першою реакцією французів на повномасштабну війну було: "О Боже, війна в Україні! Стривайте, а де це?"»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
CNN: Мадуро закликає людей у ​​США об'єднатися з Венесуелою заради миру

Мадуро закликав США не вступати в черговий тривалий конфлікт. 

Ніколас Мадуро і Володимир Путін у Москві. Вересень, 2019 року
Фото: EPA/UPG

Під час мітингу в Каракасі президент Венесуели Ніколас Мадуро закликав народи США та Венесуели об'єднатися заради миру. 

Про це повідомляє CNN

Мадуро закликав США не вступати в черговий тривалий конфлікт. 

“Об’єднатися заради миру. Більше жодних нескінченних війн. Більше жодних несправедливих воєн. Більше жодної Лівії. Більше жодного Афганістану”, - закликав Мадуро.

Коли у Мадуро запитали, чи має він послання для президента США Дональда Трампа, той відповів: “Так, мир, так, мир”.

Водночас Мадуро не відповів прямо, чи стурбований він можливою агресією з боку США, а зазначив, що зосереджений на управлінні своєю країною в умовах миру.
