Шмигаль: наступне засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня

Під час зустрічі "G5" обговорили посилення оборони українського неба.

Шмигаль: наступне засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня
Денис Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 3 грудня. 

Про це повідомив глава Міноборони України Денис Шмигаль за підсумками зустрічі міністрів оборони країн "Е5". 

"Поінформував партнерів про сьогоднішню масовану атаку росії проти цивільної та критичної інфраструктури. Розраховуємо на постачання додаткових систем ППО та ракет-перехоплювачів для порятунку життів українців", — зазначає Шмигаль.

Під час зустрічі очільник Міноборони України наголосив на важливості постачання додаткових далекобійних засобів. "Разом із санкціями удари по енергетичній та військовій інфраструктурі можуть змусити агресора сісти за стіл переговорів".

"Сьогодні отримали від союзників важливий сигнал — оборонна підтримка України буде зростати. Зокрема, Німеччина збільшує обсяги військової допомоги Україні у 2026 році до 12 млрд євро. У 2027 році країна планує спрямувати на підтримку української оборони 9 млрд євро", — ідеться у повідомленні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про готовність нарощувати поставки засобів ППО, боєприпасів та дронів. Німеччина також готує новий внесок до механізму PURL. 

"З колегами обговорили шляхи фінансування потреб Сил оборони України. Частина з нещодавнього траншу у 6 млрд євро дозволить спрямувати додаткові ресурси на наш захист. Разом з ЄК працюємо над запуском репараційного кредиту для України", — додає Шмигаль.

За словами міністра оборони України, наступне засідання Контактної групи на 3 грудня. "Дякую союзникам за послідовну підтримку та зусилля заради справедливого миру", - додав Шмигаль.
