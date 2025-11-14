Трамп помилував британського мільярдера Джо Льюїса

Президент США Дональд Трамп скористався правом помилування щодо відомого британського бізнесмена, мільярдера Джо Льюїса.

Як пише BBC, 88-річний засновник інвестиційної групи Tavistock у 2024 році був визнаний винним у декількох випадках махінацій з цінними паперами та змові. Слідство встановило, що він користувався обізнаністю у справах бізнесу, щоб передавати конфіденційну інформацію наближеним до нього особам з метою отримання вигоди.

Льюїс визнав свою провину і пішов на угоду з прокурорами, щоб уникнути ув'язнення. Він заплатив штраф у розмірі 5 мільйонів доларів. Проте йому було заборонено відвідувати Сполучені Штати.

Мільярдер звернувся до Трампа з клопотанням про помилування, щоб отримати дозвіл приїхати до США для проходження лікування та зустрічі зі своїми онуками та правнуками. Білий дім погодився з цим.

У 2023 році Льюїса входив до топ-40 найбагатших людей Британії. Його статки оцінювали у майже 6,5 мільярда доларів.